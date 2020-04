Roberto Ovelar quiere volver a Alianza Lima para salir campeón

Se ganó a la hinchada a punta de goles pero tiene todavía una espina clavada que espera en el algún momento quitársela. Roberto Ovelar no oculta su deseo de regresar algún día a la que fue su casa entre el 2009 y 2011: Alianza Lima.

En una amena charla para el Instagram del club íntimo, el delantero paraguayo dijo tener gratos recuerdos de su paso por el fútbol peruano y que no dudaría en regresar a Matute si se dieran la posibilidad.

"Me fue bien en Perú, en San Martín, Alianza Lima y Juan Aurich. Alianza me ayudó a salir a flote en el fútbol. Si me llaman, buscaría toda posibilidad para retornar a Matute", señaló el 'búfalo'.

Asimismo, el hoy delantero del Once Caldas de Colombia indicó que tras su partida del cuadro 'grone' se prometió en algún momento volver para cobrarse una revancha personal: la de salir campeón con el equipo del pueblo.

"Cuando salí de Alianza dije que quería volver para salir campeón con dicha institución. Esperemos que en algún momento se pueda dar mi vuelta y poder salir campeón", aseguró.

Cabe destacar que Ovelar de 34 años, defendió en las temporadas 2009, 2010 y 2011 a Alianza Lima anotando un total de 25 goles, además fue subcampeón del fútbol peruano con el elenco íntimo en el 2009 y 2011.