Christian Cueva se declara hincha de Boca Juniors

En medio de la cuarentena que viven la mayoría de países en el mundo por el coronavirus, algunos integrantes de la selección peruana ponen su granito de arena no sólo para respetar esta medida preventiva, sino también para apoyar a las personas que no cuentan con el mismo recurso económico, como lo viene haciendo Christian Cueva en México.

"Gracias a Dios estoy bien, en casa no pasa nada y eso es lo más importante. Solo queda acatar las medidas sanitarias. Inicié una campaña con mi esposa de donar un mercado, que tuvo resultados buenos. Seguimos en eso porque hay personas que viven del día a día. Más allá de lo que estamos pasando, que es el coronavirus, hay cosas positivas que hacen que el mundo empiece a cambiar mucho", declaró "Aladino" en "Ovación".

Tras su regreso al fútbol azteca, Cueva relató una divertida historia sobre su compañero de selección y jugador del Cruz Azul, Yoshimar Yotún. "Lo conozco desde que comencé mi carrera, tengo una anécdota linda con él cuando me prestó dinero para mi pasaje. Hasta ahora me está cobrando la deuda, pero fue solo para el micro".

Así mismo, cuando fue consultado sobre el presente del "León", el ex Santos reveló ser fanático de Boca Juniors."Me alegra que Zambrano esté entrenando, después de la operación que tuvo ya está bien. Es lindo que le vaya excelente en un equipo grande de Argentina. Soy hincha de Boca, pero no igual como Alianza porque es lo más grande para mí. Ambos equipos son del mismo perfil".

Además, el volante nacional dio un emotivo mensaje para el equipo "blanquiazul", que no la pasa bien en la Liga 1. "Alianza es un club tan grande que siempre va a tener presión. El quien llega al club lo tiene ganado y merecido por algo. Estoy seguro que Alianza se va a levantar, así son los grandes".

Christian Cueva llegó en la presente temporada al Pachuca, al no gozar de continuidad en el Santos, y ha disputado hasta el momento tres encuentros con los "tuzos", dos de ellos por la Liga MX y una por la Copa MX.