Universitario: Jean Ferrari se mostró indignado con la separación del Fútbol Femenino [FOTO]

En Universitario continúan las disputas. Jean Ferrari, gerente deportivo de la administración de los hermanos Leguía, se mostró indignado con el anuncio de la separación de varios trabajadores del club por parte de la directiva de Carlos Moreno.

Tal es así que Jean Ferrari respondió con un comentario el mensaje de Cindy Novoa en Twitter. "¿¿Acá no hay discriminacion?? Son las campeonas nacionales y próximas a jugar copa libertadores en octubre (no hay suspensión de momento)", publicó acto seguido del escrito de la jugadora: "lamento informar a todos los hinchas que nos han acompañado todo el 2019 rumbo al título nacional que dentro de las personas que han sido desvinculadas del club somos nosotras las jugadoras de universitario. Gracias a todos por su apoyo, son decisiones qué tal vez no ven más allá".

Sin embargo no fue el único tuit del exfutbolista. En un nuevo espacio dejó abierta otra respuesta. "¿¿Necesitan mi opinión en serio??", consignó.

Asimismo, algunos seguidores e hinchas de Universitario le respondieron al gerente deportivo. "¿Crees que a Gremco le va a importar que son campeonas nacionales? Gremco es capaz de botar del club a Don Héctor Chumpitaz con tal de defender su plata", "¿Hasta cuando tenemos que ver que estas lacras de Moreno y compañía hagan lo que les de la gana, con el club?".

¿Qué pasa Sr. Ferrari? Estamos de acuerdo de las...que hacen Moreno y Gremco, pero lo que pasan estas chicas lo pasan millones de peruanos, la crisis es nacional y la "U" no es una isla. En esta ocasión, el género no tiene nada que ver, al menos asi lo veo. Saludos cremas", fueron algunas respuestas en esta red social.

En otro momento, Jean Ferrari compartió un publicación de otro hincha de Universitario tras la separación de varios trabajadores del club. "No solo fue discriminación de trabajadores (audio) sino también discriminación de la mujer,de nuestras futbolistas q fueron las únicas campeonas 2019.El Gobierno de Martín Vizcarra", tuiteó Franco Velazco", fue otra publicación.

La situación en Universitario tiene para más capítulos, incluso las disputas por el club continuarán en tiempos de Coronavirus.