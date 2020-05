Sergio Peña y su gran gesto de amor por Alianza Lima: "No me pierdo ningún partido"

La distancia no es excusa para olvidar al equipo de sus amores. Sergio Peña no la rompe en Holanda con el FC Emmen, pero siempre se da un tiempo para alentar a Alianza Lima. Su mentalidad es consolidarse en la Selección Peruana, pero en un futuro le gustaría defender la casaquilla blanquiazul.

Por la pandemia del coronavirus, el campeonato de Holanda se encuentra suspendido. Sergio Peña reveló que está inscrito para un vuelo humanitario y espera regresar al Perú, para pasar la cuarentena con su familia.

"Trato de no perderme ningún partido de Alianza Lima. Si no lo puedo ver en vivo luego veo la repetición. Estoy inscrito en un vuelo humanitario para que se abra el aeropuerto para poder viajar a Perú”, señaló Peña a Gol Perú.

En FC Emmen, el volante nacional encontró la solidez en su carrera deportiva. Sabe que si mantiene ese nivel puede ser convocado por Ricardo Gareca y pelear por clasificar al Mundial Qatar 2022.

"Me tocó estar en España y Portugal, ahora en Holanda. En Portugal jugué bastante, pero sin dudas esta temporada me ha ido bastante bien y he encontrado esa solidez. Creo que he cumplido con las expectativas del Emmen y de los hinchas”, agregó.