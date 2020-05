Danilo Carando y la deuda en el fútbol peruano: "Mi cuenta pendiente es salir campeón"

Danilo Carando, el hijo predilecto de Cusco FC y que llegó a ser dirigido por Diego Armando Maradona en Dubai, tuvo palabras de elogio sobre el futbolista peruano en una entrevista que brindó en su país Argentina.

El delantero de Cusco FC, sostuvo que "Realmente soy muy agradecido con el fútbol peruano y sigo creyendo que Ricardo Gareca cambió la mentalidad en el fútbol de este país. Técnicamente el jugador peruano es muy bueno pero hay que estarle encima", señaló Danilo Carando a 'Cultura y Gol'.

Acto seguido, el goleador de Cusco FC confesó que su pendiente es salir campeón en la Liga 1 2020. "Sin duda mi cuenta pendiente es salir campeón con Cusco FC porque es el primer club que me abrió las puertas en el fútbol peruano y es mi gran objetivo a nivel personal. En Cusco me siento como en lo casa y quiero regalarles eso a los hinchas", agregó.

En otro momento, Danilo Carando contó anécdotas de su llegaba a Dubai para jugar por el Al Fujairah de Diego Armando Maradona. "Recuerdo que cuando llegué, me abrazo, me quebré, saco de su placard la número '9' con mi apellido y me dijo: '¿Sabes lo que significa este número? Vas a tener que hacer goles'", explicó.

"En el Al Fujairah, los jugadores en el entretiempo rezaban y entraban dormidos al segundo tiempo. Recuerdo que Diego se agarraba la cabeza, se quería morir (risas)", agregó el atacante de Cusco FC.

Finalmente, Carando cerró su historia con Diego Armando Marando. "Los jeques entraron al vestuario y le reprocharon a los jugadores porque prácticamente perdimos la opción de cumplir con el objetivo trazado y recuerdo que Diego se enojó mucho con ellos porque es una persona que 'matará' siempre por el jugador. Lo que genera Maradona a nivel mundial no lo genera Messi, no lo genera nadie. Cuando cobrábamos premios por partidos ganados, Diego se lo daba a los trabajadores del club, desde el que limpia la butaca hasta el que cortaba el pasto", concluyó.