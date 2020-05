‘Canchita’ Gonzales reveló porqué se frustró su pase a Alianza Lima |VIDEO

Christofer Gonzales fue una obsesión de Alianza Lima desde hace temporadas atrás. Este 2020 volvió a lanzar una oferta a Sporting Cristal y hasta el cierre del libro de pases, insistió por ficharlo para afrontar la Copa Libertadores y Liga 1.

El volante de Sporting Cristal, contó al detalle porqué no se finiquitó la negociación con el cuadro que era dirigido por Pablo Bengoechea.

“Yo todavía tenía contrato vigente y no podía tomar decisiones al respecto, las decisiones las tomaba el club. Pero sí me hicieron llegar la posibilidad que había de partir a otro lado, pero no quisieron aceptarla y tenía que acatar lo que disponía el club”, indicó Gonzales.

Por medio de un en vivo de Instagram, Christofer Gonzales reiteró su deseo de retirarse en Universitario, club en el club debutó de forma profesional. “Sí, me gustaría retirarme en Universitario. Es un equipo al que le tengo mucho cariño, me formó y me dio la posibilidad de llegar a la profesional, de hecho me gustaría retirarme ahí”.

Finalmente, aclaró que su mente ahora está puesta en Sporting Cristal. “Mi presente ahora es Sporting Cristal y siempre el profesionalismo tiene que estar por delante. No tiene nada que ver una cosa con otra”.

¿En qué equipos jugó Christofer Gonzales?

Christofer Gonzales debutó en Universitario en la temporada 2012. Tres años más tarde, fue fichado por el Colo Colo de Chile. Luego fue prestado a la César Vallejo, Sport Rosario y Melgar. El 2019, fue comprado por Sporting Cristal.

¿Cuánto vale el pase de Christofer Gonzales?

Christofer Gonzales de 27 años, tuvo un pico en su valor en el mercado de pases. El 2015 llegó a costar 750 mil euros según el portal transfermarkt. Actualmente, tiene un precio de 550 mil euros.