Wilmer Aguirre y su mensaje a Mario Salas: "Alianza tiene que ser respetado a nivel internacional"

Alianza Lima se alista para iniciar una nueva etapa bajo la dirección técnica de Mario Salas. El pueblo blanquiazul entiende que tiene un buen plantel y con el compromiso del estratega chileno pueden lograr cosas importantes. Wilmer Aguirre, exjugador íntimo, también se ilusiona con este proyecto y pidió al DT trabajar para que el cuadro victoriano recupere el brillo internacional.

"Deseo que con la llegada del técnico Mario Salas, Alianza pueda lograr que el equipo sea más respetable a nivel de internacional", expresó el Wilmer Aguirre en una entrevista con Azul y Blanco.

Con Pablo Bengoechea, Alianza Lima no pudo conseguir los resultados, diversos problemas extradeportivos obligaron al profesor a dar un paso al costado de la dirección técnica.

"Alianza fue el equipo que mejor se reforzó con jugadores de renombre, jóvenes pero con mucha trayectoria. No le resultó el planteamiento a Bengoechea. A ello se suma los temas de indisciplina, todo se le fue de las manos. Todo se le escapó de las manos y no le quedó otra que renunciar. Es una lección que le queda al técnico y a la institución para que sepan a quienes contratan", indicó.

Jean Deza y Carlos Ascues regresaron esta temporada a La Victoria con la ilusión de realizar una buena campaña. Ambos jugadores fueron ampayados por un programa de espectáculo, desatando las críticas de los hinchas blanquiazules. Wilmer Aguirre indicó que es importante aprovechar las oportunidades.

"Jean Deza se le dio la oportunidad, se le perdonó y lo siguió haciendo varias veces. Uno también ha cometido estos errores cuando he estado en Alianza y tenía la edad de ellos, me han perdonado y me han dado oportunidades. No sé si lo mejor es sacarlo a Deza del club o sentarse a hablar con él, porque puede ser que esté pasando por un problema y está esperando que lo escuchen. Si Deza quiere continuar en Alianza, espero que todo este tiempo le haya servido para pensar en cómo puede borrar todos esos errores. Alianza tampoco te va a aguantar tantas indisciplinas. A Carlos Ascues le dieron una oportunidad y no se le ha vuelto a ver en un acto de indisciplina", expresó.