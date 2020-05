Miguel Trauco sobre cambio de puesto: "De haber seguido como volante, seguiría jugando en Perú"

La fama le llegó en el 2016, pero el momento clave de su carrera sucedió cinco años atrás. Un joven Miguel Trauco cayó en las manos de Julio César Uribe, un técnico que supo valorar su depurada técnica pero que no consideró que sus mejores cualidades podrían explotarse en la volante de Unión Comercio.

En una entrevista con '7novenos', Miguel Trauco y Julio César Uribe rememoraron aquel momento clave en la carrera del 'Genio', hoy titular indiscutible en la Selección Peruana y jugando en el Saint-Etienne de Francia.

"Al principio por querer jugar yo acepté. En los primeros partidos no me gustaba mucho porque tenía que hacer trabajos de defensor, pero después me empezó a gustar por dar pases gol y tirar los centros", detalló Trauco sobre su reconversión de "10" a lateral izquierdo.

Tras un par de días de reticencia, el selvático se convenció de seguir creciendo en un puesto que le podría dar la fama que el mediocampo le negaba. "En el tema comercial, veía que había pocos laterales y entonces apunté y me dije 'me tengo que quedar aquí para llegar a la selección'. De haber seguido de volante, seguiría en Perú", afirmó.

Acto seguido, Julio César Uribe recordó las razones para bajar unos metros a Miguel Trauco. "Te dije que ibas a pelear menos y producir más. Como lateral, tienes un tiempo más que en el mediocampo", rememoró el 'Diamante' en la entrevista.

El jugador del Saint-Etienne, indiscutible en la Selección Peruana desde 2016, asintió: "Ahora me gusta jugar más de lateral. Recibes y ya tienes todo el panorama. En cambio, de volante recibes de espaldas y es más difícil para los giros", puntualizó.