Libero TV: ¿por qué Alianza sí cumple con sus jugadores y Universitario no?

La situación de Alianza Lima y Universitario es las dos caras de la moneda. Por un lado, están los futbolistas cremas quienes acaban de recibir la suspensión perfecta de labores por parte de la administración y por el otro lado, vienen los blanquiazules quienes hasta el momento no han tenido ningún contratiempo con respecto al pago de sus salarios de los últimos meses.

Como se sabe, ante la crisis económica que atraviesan los distintos clubes de la Liga 1, pues dejaron de percibir millonarios ingresos como derechos televisivos, taquilla, entre otros, Alianza Lima optó por tomar la medida más saludable para el plantel: mandar de vacaciones adelantadas, pero a la vez viene pagando puntual y de forma normal el salario de todo el plantel.

Sin embargo, la situación en Universitario es completamente distinta, Desde hace semanas ya se venía especulando sobre el gran problema que afrontaba la directiva para pagar y este último viernes, Carlos Moreno confirmó en televisión nacional que se tomó la ‘difícil’ decisión de ejercer la suspensión perfecta de labores a todo el plantel ‘al no llegar a un acuerdo’ entre las dos partes.

Tras esta noticia, el plantel completo de Universitario emitió un comunicado en el cuál rechazó las afirmaciones por parte de la directiva merengue. "No aceptar una propuesta no puede de ninguna manera considerarse intransigencia. El Club a nuestros ojos no ha brindado ninguna alternativa, sino ha planteado una imposición, su carta de respuesta lo confirma… Nuestra disposición para colaborar con el Club siempre existirá. Estamos convencidos que con el diálogo nacen los mejores acuerdos, siempre que exista la buena fe. La historia de Universitario merece respeto".

Otro de los temas que se tocó fue que en Brasil existe cierta incertidumbre por el tema de los entrenamientos. Y es que, si bien es cierto, los equipos como Inter de Paolo Guerrero vienen realizando las prácticas en grupos reducidos y bajo estrictas medidas de seguridad, en los próximos días podría salir un nuevo decreto que prohíbe estas actividades por el tema de coronavirus que aún no ha alcanzado el pico máximo de contagiados.

Por lo pronto, Internacional siguió hoy lunes con los entrenamientos dentro de su complejo deportivo. Se espera que el día de mañana sea de igual forma, caso contrario, tendría que hacerlo en sus hogares, tal cual ha venido sucediendo en las últimas semanas.