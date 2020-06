Alexander Succar sobre Universitario: "Estoy para competir más y mejor por el titularato"

Alexander Succar es de esas personas siempre positivas, que irradian buena onda, y que no se dejan amilanar cuando las cosas no salen como se tiene pensando. El delantero nacional sabe que no la tuvo fácil en esta primera parte del año en Universitario con Jonathan Dos Santos a quien valora, pero afirma que está mucho mejor para pelear por el titularato. ¡Entrevista exclusiva con el “9” crema!

“Me hubiese gustado jugar más de lo que jugué, pero gracias a Dios me siento ahora más preparado que antes. Estoy mejor para competir. ¿Qué me faltó? Minutos nada más, que me den más confianza. Jonathan rindió muy bien, es un buen jugador, pero yo también estoy aquí para competirle más y mejor. Yo estuve muy tranquilo, siento que anduve bien en las prácticas, donde era el goleador (risas) pero no me mantuve en el equipo. El “profe” Gregorio siempre me decía que ya me iba a tocar, que me veía bien. Es un hombre de fútbol, un caballero. Yo sé que tarde o temprano me llegará la oportunidad”, afirmó el artillero.

Por último, le dejó un mensaje a Ricardo Gareca. ¡Atención! “Me siento convocable, que puedo aportar a la Selección Peruana, siento que tengo es un tema pendiente con la selección porque jugué los amistosos. Me siento un seleccionado, tengo 24 años, 10 años de experiencia y quiero irme como un seleccionado. Retirarme como un jugador de selección”, señaló el buen Alex.

Frases de Alexander Succar

“En esta cuarentena acondicioné un gimnasio en mi sala, con mi hermano Matías no perdimos nada de físico”

“El fútbol es una válvula de escape y tenemos que hacerle frente a la pandemia y con protocolos”

“Del fútbol comen el jardinero, la gente que trabaja con nosotros, los árbitros los periodistas. El fútbol es una forma de darle trabajo a mucha gente”