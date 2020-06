Raúl Ruidíaz recordó su polémica salida de Universitario con dirección de Morelia

Más allá de su amor por Universitario, el 2016 fue un año de decisiones en la carrera de Raúl Ruidíaz. El goleador convenció a Ricardo Gareca, llegó a la Selección Peruana, eliminó a Brasil en la Copa América Centenario y Morelia vino decidido a nuestro país para fichar al delantero estudiantil.

Ahora bien, Ruidíaz acababa de renovar por cuatro años más con Universitario, pero la 'Pulga' estaba decidido a consolidarse en el extranjero y no aguantó pulgas cuando la dirigencia no aceptó sus condiciones.

"Yo quería salir al extranjero, lo necesitaba porque estaba en buen momento", explicó el goleador de Seattle Sounders en un directo de Instagram con Julio Andrade.

"Préstame. Tú estás viendo el momento, no el futuro", reveló Ruidíaz que le dijo a un dirigente de Universitario. "Si no te compran, no te vas", fue la respuesta fulminante que exasperó al delantero.

Entonces, Raúl Ruidíaz decidió ejecutar su cláusula de salida (100 mil euros) y se fue a préstamo por un año a Morelia. La jugada salió perfecta: bicampeón de goleo, ídolo en el extinto Monarcas y posterior salto a la MLS.

Los números de Ruidíaz con Universitario

La 'Pulga' anotó 80 goles en 174 partidos durante sus tres etapas en el club estudiantil (2009-2011, 2013-2014 y 2015-2016).