Salomón Libman: "No se van a sentir las localías en Lima al no haber público"

Salomón Libman considera que jugar en Lima el reinicio de la Liga 1 2020 es la decisión más sensata que ha tomado la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"Creo que jugar en Lima es lo más sensato, más allá de lo económico, está la salud. Seguramente no es lo ideal, pero en esta coyuntura es lo más sensato. Ahora queda buscar canchas de entrenamientos para todos", expresó el arquero de UTC a 'Peligro en el Área' de Ovación.

Agregó: "No tengo claro si vamos a estar concentrados, creo que no porque es muy costoso hacerlo durante 4 meses. Lo más importante es que los jugadores seamos responsables y respetemos los protocolos, si no lo hacemos, el campeonato será inviable", agregó Salomón Libman.

Asimismo, el "Yuyo" afirmó que jugar en Lima no favorecerán a los clubes de la capital. "Hay que salvar el campeonato, quedan 4 meses y ahora lo ideal es volver a entrenar. No se van a sentir las localías al no haber público. Yo regresé a Cajamarca, ahora estoy en cuarentena, a la espera de iniciar prácticas individuales y luego colectivas", indicó Salomón Libman.

Finalmente habló del presente de UTC. "Somos un plantel corto, pero queremos pelear arriba. Este mes y medio antes del reinicio será importante para prepararnos. Estoy de acuerdo con que haya descenso, no sé si se pueda jugar Copa Perú y Liga 2, pero en UTC no pensamos en el descenso", concluyó.