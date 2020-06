Agremiación sobre Carlos Ascues: "Es mentira que no haya aceptado rebaja de Alianza"

Hace unos días Alianza Lima aplicó suspensión perfecta de labores a Carlos Ascues ante la negativa de firmar el documento de compromiso para la reducción del 40 % de su sueldo, sin embargo desde la Agremiación aclararon esa situación.

Jhonny Baldovino, asesor legal de la Safap salió al frente para ar mayor alcance de lo sucedido con el volante de Alianza Lima desmintiendo la posición de los "íntimos" añadiendo que existe verdades a medias.

"Víctor Hugo Marulanda señaló que Ascues no aceptó la oferta y yo diría más bien que Alianza no aceptó la oferta de él. Y es más, el jugador sigue manteniendo su oferta y es mentira que Carlos no haya aceptado la rebaja. Eso es mentira, Ascues sí aceptó el recorte", dijo en primera instancia al portal Ovación.

El asesor confirmó que Carlos Ascues manifestó su situación presentando una propuesta a Alianza Lima con un recorte del 31% y no del 40% como la dirigencia le hizo llegar, por ello no se llegó a un acuerdo.

"La diferencia entre la propuesta de Alianza y Ascues es mínima. Por ejemplo, Alianza proponía que a Ascues se le descuente el 40 por ciento de sus haberes y el jugador presentó su contrapropuesta, debido a sus posibilidades económicas, y dijo que le podían descontar el 31 por ciento, entonces no había mucha diferencia", sentenció Baldovino.

Posición de Alianza Lima

Sucede que, a raíz de este problema del COVID-19, los jugadores del plantel se reunieron entre ellos y, luego el club con los capitanes definieron la política de reducción de sueldo, en donde todos estaban de acuerdo, salvo Carlos Ascues, quien fue el único que no quiso firmar ese documento.

No entraré en detalles sobre el tema de porcentajes, pero lo único que puedo comentar es que todos los jugadores firmaron ese documento por un tema de solidaridad con el club, debido a la situación que se atraviesa, incluso hubo futbolistas que también estaban dentro de ese rango de sueldos y también accedieron. Todos entendieron la situación, menos Carlos Ascues.

según ley, las suspensiones perfectas de labores puedan ser aplicadas 30 días después de finalizada la emergencia sanitaria, vale decir hasta setiembre u octubre. Más allá de ello, al jugador se le sigue pagando todo lo relacionado a su seguro social.