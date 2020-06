Alianza Lima podría no jugar en Matute en el reinicio de la Liga 1

Alianza Lima contempla la posibilidad de jugar en Matute – su estadio – cuando le toque ejercer de local en el reinicio de la Liga 1 2020. Así lo aseveró Gustavo Zevallos, gerente deportivo de la institución de La Victoria en el programa ‘La Hora Blanquiazul’. Una gestión que viene realizando el cuadro blanquiazul.

“Se había dicho que no íbamos a jugar de locales en Matute, pero esto no está definido”, declaró el dirigente blanquiazul. Sucede que la Federación Peruana de Fútbol, en aras de lograr el torneo más justo, percibe que los clubes de la capital deben de ser locales en campos neutrales.

Según Zevallos, esta propuesta todavía no estaría oleada y sacramentada. “Conversé con Víctor Villavicencio, titular de la Liga 1, y me dijo que no es tema definido; en los próximos días las cosas estarán más claras”. Y agregó: “Nos encantaría jugar en un estadio con un campo que facilite el buen juego”.

Para culminar, Zevallos apuntó que no solo Matute presentará un campo maravilloso en el reinicio del campeonato, luego de su reacondicionamiento y puesta a punto. “El campo de EGB también está en buen estado e incluso le hicimos mejoras por solicitud del entrenador Mario Salas”, culminó.

Como se sabe, Mario Salas llegará este jueves 18 de junio al Perú para pasar la cuarentena y luego, sumarse a los entrenamientos de Alianza Lima. El estratega se encuentra ilusionado por el proyecto y confía en lograr los resultados deportivos.

Jean Deza las medidas que puede tomar con Alianza Lima

Jean Deza fue separado de Alianza Lima por problemas de indisciplina. El jugador acudió a la Agremiación, pero la decisión de los blanquiazules ya estaba tomada. Ahora, es futbolista libre y debe buscar un nuevo equipo.

"Para las respuestas jurídicas, Jean Deza acudió a la Agremiación, pero la decisión de Alianza Lima ya estaba tomada. Ahora, él es jugador libre, pero ya él mismo tomará la decisión de si demanda o no al club. Es algo que debe hacer él con sus abogados", precisó Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas (SAFAP).