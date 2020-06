Ángel Pérez expone situación en Binacional: con fecha para pruebas, pero jugadores viven en la incertidumbre

El fichaje de Jean Deza fue la gota que rebalsó el vaso en los jugadores de Binacional. El plantel no cobra desde hace un mes, sigue en suspensión perfecta de labores, pero la dirigencia sí puede exhibir su chequera para contratar al polémico exfutbolista de Alianza Lima.

"Es incongruente que estén contratando jugadores cuando los 25 jugadores del plantel estamos en suspensión perfecta. Eso no quiere decir que estemos en contra de la oportunidad laboral de un colega. En estos tiempos, conseguir trabajo es complicado y no estamos en contra de eso", expuso Ángel Pérez en una entrevista con Radio Ovación.

"Estamos en contra de que el club dice que no hay liquidez y que por eso nos mandaron a suspensión perfecta y que hoy sale que están contratando a Jean Deza. No estamos en contra de él, sino de lo que dice la directiva de que no tiene liquidez. Nosotros seguimos en suspensión perfecta", abundó el futbolista de 30 años.

Ahora bien, aunque los jugadores todavía siguen sin saber cómo será su situación laboral, lo que ya hay en Binacional son las fechas para las pruebas moleculares e inicios de los entrenamientos: el martes 30 de junio y el 7 de julio, respectivamente.

"Es una falta de respeto a nuestra situación porque nos informan que va a venir un nuevo compañero y que las pruebas serán el próximo martes, pero de no hablan de nuestra situación laboral. Es una falta de respeto. Tratamos de comunicarnos con la Dirección Regional de Trabajo en Puno, pero no responden. Ellos son los que tiene que responder al tema de la suspensión perfecta. No sabemos cuándo acabará la suspensión", señaló.

Eso sí, Ángel Pérez aseguró que el plantel está dispuesto a negociar con la directiva de Binacional. "Hasta el día de hoy estamos dispuestos al diálogo o a una reunión para hablar de unos temas. Se pueden plantear muchas cosas sobre el comienzo de los entrenamientos y de las pruebas, pero no hablamos de la suspensión perfecta, que nos está afectando a nosotros porque es casi un mes que no hemos cobrado", sentenció.

Jean Deza, nuevo jugador de Binacional

Tal cual adelantó LIBERO hace unos días, Binacional hizo oficial el fichaje de Jean Deza para lo que resta de temporada. El exjugador de Alianza Lima será el reemplazante de Reimond Manco para la Liga 1.