"Mario Salas le sacará el máximo provecho a Patricio Rubio en Alianza Lima"

Patricio Rubio le puede venir como anillo al dedo a Alianza Lima. A propósito del inminente fichaje del delantero chileno, un viejo conocido del fútbol peruano como Fernando Nogara consideró que Mario Salas sabrá aprovechar las virtudes futbolísticas y la versatilidad táctica que ofrece el exjugador del Everton de Viña del Mar.

"Patricio es un centrodelantero con mucha técnica para resolver diversos tipos de situaciones. Además, es un jugador que se asocia muy bien con sus compañeros y tiene una muy buena definición", empezó Nogara -asistente técnico del Everton- los elogios hacia Rubio en una entrevista con Radio Ovación.

"Acá, en Everton, también lo hemos ubicado como un '9' retrasado y hasta de volante ofensivo mentiroso. Y es que su técnica y experiencia le permite desempeñarse en varias posiciones en el campo de juego", añadió el extécnico de la Sub-20 de Perú, Sport Rosario y Unión Comercio.

Más allá de sus cualidades futbolísticas, Fernando Nogara consideró que la relación especial que tienen Rubio y Salas será clave para la rápida adaptación del "9". "Patricio es un '9' de área y Mario lo conoce muy bien, por ello no dudo que le viene bien a él y al club. ¿Cómo es en plano personal? Se trata de un jugador que tiene muy buena predisposición para entrenar, le gusta bromear mucho con la gente y anda siempre de buen ánimo. Mario lo conoce muy bien y le sacará el máximo provecho en Alianza", aseguró.

El profesional argentino no negó que al comando técnico de Everton les duele dejar ir al goleador chileno, pero que no podían atentar contra su futuro. "Rubio es un refuerzo que trajimos en enero porque Javier Torrente ya lo tenía muy bien referenciado, pero ahora se le presentó este desafío de ir a un grande del Perú y no le íbamos a cortar esa posibilidad. Realmente estamos muy contentos que llegue a un grande del Perú y sé que le irá muy bien", vaticinó.

¿Cómo llegará físicamente Patricio Rubio?

Aunque en Chile todavía los clubes no vuelven a los entrenamientos, Fernando Nogara reveló que Patricio Rubio sí se ha venido entrenando en un campo desde hace 20 días debido a que se encuentra en una zona donde no hay cuarentena. "Si bien no es lo ideal, eso le va a favorecer para no empezar de cero", puntualizó.