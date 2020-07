Alemanno: "Si Christian Cueva no estaba, Perú no llegaba al Mundial"

A Germán Alemanno le cuesta comprender las reiteradas críticas de los hinchas hacia Christian Cueva. Y todavía más que incidan en una jugada que lo marcó de por vida: aquel penal fallado ante Dinamarca en el estreno de la Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018.

"La selección es una cosa con él y otra sin él. Puedes criticarlo, pero piensa que te hizo clasificar a un Mundial. Te aseguro que si Cueva no estaba, Perú no llegaba al Mundial", señaló el exjugador de Universitario en una entrevista exclusiva con LIBERO.

En ese sentido, Alemanno se declaró un enamorado del juego de su excompañero en la San Martín. "Yo soy hincha de Cueva y me encanta la identidad que le dio Gareca al futbolista peruano. Gareca le di simpleza al jugador peruano. Ahora Perú compite de tú a tú con las grandes selecciones", sostuvo.

Ahora bien, el hoy agente de futbolistas, no fue ajeno a una de las grandes interrogantes entorno a Christian Cueva: su falta de consolidación en un club desde hace años. "A mí me encantaría representarlo. Me fascinaría. Por lo menos lo hago jugar un año y que esté tranquilo. No es fácil ayudar a un jugador de fútbol", afirmó.

"Uno piensa que porque los futbolistas son millonarios son felices o no les falta nada, pero a lo mejor les falta más cosas que otros", puntualizó Alemanno sobre la complejidad del jugador de fútbol.

Germán Alemanno y Christian Cueva fueron compañeros en la San Martín entre 2009 y 2011. Juntos alzaron el título del Descentralizado 2010, torneo en el que el argentino fue segundo máximo goleador con 18 tantos y el peruano alternaba en el equipo del 'Maño' Ruiz.

¿Pudo haber jugado por la Selección Peruana?

Alemanno reveló que su fichaje por Querétaro, concretamente en el 2012, interrumpió su proceso de naturalización, por lo que el reloj de su tiempo de estadía debió empezar de nuevo desde su vuelta a nuestro país en el 2013 hasta finalmente recibir la nacionalidad peruana a finales de 2017. "A lo mejor ni me llamaban, pero ya era una posibilidad", confesó Germán, que le puso final a su carrera en el 2017 con camiseta de Coopsol.