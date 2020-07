Roberto Mosquera: "Nos gustaría jugar amistosos, pero dependerá si la FPF lo permite o no"

A tres semanas del reinicio de la Liga 1, Roberto Mosquera se encuentra ilusionado con la idea de implementar el aspecto táctico a sus jugadores, pero preocupado por la falta de ensayos para poder ver el funcionamiento de su equipo antes del reestreno en el Torneo Apertura 2020.

"Estoy feliz porque en la tercera fase es donde comenzamos a trabajar el aspecto táctico, el sistema que vamos a utilizar, comenzamos a panear a los rivales, con qué sistema juegan, qué jugadores importantes tienen, cómo defienden y cómo atacan", sostuvo el DT de Sporting Cristal en conferencia de prensa.

"Estamos contento por haber llegado con mucha salud a esta etapa, que es la que define una forma de jugar, define el estilo y el sistema. Lo que estoy buscando es una unidad funcional para mantener articulada la parte técnica, táctica y física. Si logras eso, mentalmente te haces fuerte y es muy difícil que te hagan un gol", abundó.

Ahora bien, Roberto Mosquera dejó en manos de la FPF un tema que varios entrenadores de la Liga 1 están interesados: la posibilidad de disputar amistosos antes del reinicio del campeonato.

“El tema de los amistosos no depende de nosotros. A mí me gustaría, es más he conversado con un par de entrenadores que le gustaría jugar. Pero acá hay un orden y no queremos que por un amistoso no se llegue al partido del 7 porque un jugador sale infectado", señaló Mosquera.

"Entonces, para hacer partidos amistosos tenemos que tener total respeto de los protocolos y si la FPF lo permiten o no. Nosotros no vamos a pedir permiso para jugar, si la FPF de buena voluntad da el permiso, lo podemos hacer. Pero lo veo difícil”, puntualizó.

Aryan Romaní

El DT de Sporting Cristal reveló que el juvenil -separado tras difundirse unos videos en el que no cumplía con el aislamiento social- estará de vuelta en el Primer Equipo y que dependerá de sí mismo ganarse las oportunidades en la Liga 1.

"Cuando llegué dicté las normas de convivencia, lo que se puede hacer y no hacer con el comando técnico de Roberto Mosquera. Dentro de eso que no se puede hacer, Romaní se equivocó así que él sabe cuál es la sanción. Fue separado del equipo. En estos días regresa con nosotros, y esto no le quita el futuro que puede tener. Depende de sí mismo", sentenció.