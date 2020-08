Binacional presenta ocho casos positivos por COVID-19

A falta de anuncio oficial, se confirmaron los peores pronósticos en Binacional. Tras los test moleculares realizados al plantel, los resultados de las pruebas de descarte por COVID-19 no fueron nada benevolentes: son ocho los casos positivos en el vigente campeón de la Liga 1.

LIBERO pudo tener acceso a los resultados de las pruebas moleculares y en total son seis los futbolistas contagiados. Los otros dos positivos se tratan de un utilero y un miembro del comando técnico.

A la espera de la confirmación de la FPF o la propia dirigencia de Binacional, el duelo entre el club 'celeste' y Alianza Lima se encuentra en suspenso debido a la determinación que adoptará la Comisión Médica de la Liga 1 sobre un club que presenta una cantidad inusitada de contagiados por COVID-19.

Si aquello no fuese poco, Binacional está expuesto a una sanción al no cumplir los protocolos sanitarios durante su trayecto a Lima. La dirigencia no realizó las pruebas serológicas a su plantel en Juliaca sino en su escala en Arequipa.

Cabe destacar que la FPF solicitó a Binacional a que vuelvan a someterse a pruebas serológicas, pero la directiva optó por realizar pruebas moleculares para un mayor grado de fiabilidad.

El duelo entre Alianza Lima y Binacional, por el reinicio de la Liga 1, está programado para el domingo 9 de agosto desde las 6:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Nacional. Sin embargo, hoy ya es una incertidumbre si aquel juego se disputará.