Minsa felicitó al IPD por suspender la fecha 7 del Torneo Apertura

El Instituto Peruano de Deportes (IPD) decidió no pasar por alto los actos de los hinchas de Universitario, quienes se reunieron en el frontis del Estadio Nacional para alentar a su equipo. El ente deportivo suspendió la fecha 7 del Torneo Apertura y pidió a los fanáticos respetar el distanciamiento social. Esta medida fue saludada por Pilar Mazzetti, ministra de Salud.

La titular de Minsa señaló que los fanáticos deben entender que el regreso del fútbol es un avance importante para nuestro país, pero la nueva convivencia los obliga a no asistir a los estadios. Mazzetti explicó que se debe analizar la situación para tomar las medidas preventivas necesarias.

"No me queda más que felicitar la decisión que han tomado (IPD). No se olviden que la entidad rectora en el país es el Ministerio de Salud para todos los subsistemas. En ese sentido, no nos temblaría la mano si vemos que esto se repite en los países que no aprendemos, repetimos los mismos errores”, expresó Mazzetti a Canal N.

Si el comportamiento de los fanáticos no cambia, la Ministra de Salud agregó que se podría suspender el campeonato. En las próximas horas se reunirá con el IPD y la FPF para llegar a un consenso.

"Tener un comportamiento así nos enferma. Totalmente inadecuado e irresponsable. Una golondrina no hace el verano. El hecho de que haya un encuentro de fútbol que genera un comportamiento inadecuado yo creo que hay que tomar medidas. Los responsables de la organización. Si cosas así continúan los que tenemos el cuidado de la salud de todos tomaremos medidas más drásticas", explicó.