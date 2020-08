"¿Ya estás listo?": la campaña de la Selección Peruana para el aliento responsable en la Liga 1

Tarea de todos. Con el fin de concientizar al hincha peruano, miembros de la Selección Peruana y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se unieron en una campaña que busca fomentar el aliento responsable con miras a la vuelta de la Liga 1.

"Todos hemos tenido un familiar o conocido que ha muerto por el covid-19. Gente tienen que hacer cuidarse, hacer caso. Protégete, hay que salir de esta todos juntos. Si no pones de tu parte, el coronavirus nunca se va a ir. Hay que hacer caso a las recomendaciones. Piensa antes de actuar. No dejes que el coronavirus nos gane. Hay que estar unidos. Este partido no lo jugamos once personas, lo jugamos más de 30 millones de peruanos. Está en tus manos, depende de ti, fue el mensaje conjunto de seleccionados como Aldo Corzo, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Luis Advíncula, Yoshimar Yotún, Edison Flores, Paolo Hurtado, André Carrillo y Miguel Trauco.

Ricardo Gareca, por su parte, incidió en las pautas que evitan mayores contagios por COVID-19: "Estamos momentos muy difíciles, es necesario estar juntos, acatando las recomendaciones, el uso de las mascarillas, el lavado de menos y el distanciamiento social".

La campaña de la Selección Peruana culmina con un reiterado "¿Ya estás listo"? y el mensaje "¿Queremos el fútbol? ¡Paremos ya! ¡Alienta desde casa!" para no recaer más en los errores que costaron la suspensión temporal de la Liga 1.

Cabe destacar que la Liga 1 fue suspendida por el IPD en el mismo día de su reinicio luego que hinchas de Universitario se aglomeraran en las cercanías del Estadio Nacional y algunos de ellos generaran disturbios.

Ahora bien, inmediatamente después de ello, desde la Federación Peruana de Fútbol -con Juan Carlos Oblitas a la cabeza- buscaron el diálogo con las autoridades del Gobierno con el fin de llegar a un acuerdo para la futura vuelta del fútbol mediante el compromiso de las propias barras y campañas de concientización para el aficionado del fútbol.