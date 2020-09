DT de Melgar sobre la racha negativa de su equipo: "En dos fechas van tres penales que no nos cobran"

Frustrado por una nueva derrota de Melgar, el entrenador Carlos Bustos se cansó de los errores arbitrales contra su equipo tras la caída ante Sport Boys por la fecha 9 del Torneo Apertura 2020, Liga 1 2020.

"En estas dos fechas van tres penales clarísimos que no nos cobran. Quiero estar tranquilo con la situación pero veo reglamentos diferentes. Veo otros partidos que apenas les tocan un dedo es penal pero este es el tercer penal que no nos cobran en dos fechas, es complicado pero bueno hay que trabajar, hay que seguir. Esperemos que nos manden con el reglamento que se juega. Acá en la cancha hay 100 personas, 96 vemos el penal y los 4 que deciden la jugada no lo ven", comentó Carlos Bustos.

"Nos toca aceptar otra derrota dura, tuvimos el protagonismo, el resultado es bien injusto. Nos tocan estas situaciones, un partido que no merecimos perder", agregó el técnico de Melgar.

Acto seguido, Carlos Bustos habló del arbitraje del choque que Melgar perdió ante Sport Boys. "Respeto muchísimo al árbitro José Mendoza, es un muy buen árbitro, sus colaboradores también son buenos, la cuarta era nueva pero hay que ayudarlos porque no puede pasar esto. No se puede ser tan dispar en los criterios", lamentó el técnico.

Asimismo, Carlos Bustos se refirió sobre la actuación de Melgar, tres derrotas en los últimos tres partidos: "Creamos bastantes situaciones de gol, en el partido contra Vallejo jugamos mal, en el anterior no jugamos todo lo que el equipo puede. Hoy rescato el esfuerzo de los jugadores aún con un jugador menos pero a veces cuando vienen estos momentos hay que tener tranquilidad y aferrarse a lo que uno puede hacer bien", apuntó.

Finalmente el DT de Melgar elogió a los jugadores convocados a la selección. "Siempre es gratificante esa parte, son chicos que se esfuerzan día a día, ojalá puedan demostrar a la gente que dirige la selección que pueden estar a la altura", concluyó Carlos Bustos.