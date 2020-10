Gregorio Pérez: "No me llamó Comizzo y si lo hiciera lo atendería" - VIDEO

Gregorio Pérez quizás fue la persona quien puso la primera piedra para que Universitario logre campeonar el torneo Apertura 2020. El extécnico crema, felicitó al plantel tras ganar la primera parte de la Liga 1.

Desde Uruguay, Gregorio Pérez dijo. "Siento mucha alegría por este primer logro del club, a pesar de estar poco tiempo la primera mitad del año. Un gran equipo y con gran potencial. Agradecido con lo vivido", fue lo primero que dijo a Voces del Fútbol.

Luego, el DT dijo que. "Yo me siento feliz por lo que logró el grupo de jugadores de la 'U'. Sentir una llamada de ellos, un mensaje de ellos, por esas cosas es que uno puede estar con la conciencia tranquila", indica.

Greogorio Pérez, además dijo que "Quizás aporté mi granito de arena, pero los campeones son los jugadores, son los que juegan, esos de short corto. Yo estoy tranquilo y agradecido por lo que viví con ellos".

Sobre si ya recibió una llamada telefónica de Ángel Comizzo, agregó. "No soy envidioso ni egoísta, estoy agradecido con la oportunidad que nos dio el club. No le deseo mal a nadie. No me llamó Comizzo y si lo hiciera lo atendería. No tengo nada contra nadie", recalcó.

Finalmente, Pérez recordó su salida de Universitario. "Por algo pasan las cosas. Yo estoy agradecido con lo vivido en Universitario, con los muchachos y toda la gente. Saber que te siguen recordando es un masaje al alma. Son un gran grupo y les deseo lo mejor"

Universitario ganó 3-1 al UTC y sumó 38 puntos en el Apertura, 11 más que el segundo, Carlos A. Mannucci. Por ahora tiene asegurado la fase previa de la Copa Libertadores 2021.