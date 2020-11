José Soto sobre crisis de Alianza Lima: “No armaron bien el equipo y ahí están las consecuencias"

José Soto, actual entrenador del Juan Aurich y exjugador de Alianza Lima, dio su opinión de la crisis deportiva que atraviesa el cuadro victoriano que se encuentra peleando el descenso.

Para el ex defensor de Alianza Lima; “No armaron bien el equipo y ahí está las consecuencias. Ganaron a Melgar y ya pensaban en el 2021 y todavía el campeonato no termina. Y con el triunfo de Carlos Stein (frente a Cienciano) se complican las cosas, Alianza no está acostumbrado jugar en los lugares de abajo”, precisó a Match Deportes.

Luego, José Soto, tetracampeón con Alianza Lima, agrega. “Alianza parece un equipo frio, están esperando que termine el campeonato y todavía falta cuatro fechas”, menciona.

“Van a jugar con rivales que luchan por clasificar a un torneo internacional, lamentablemente Alianza no la tiene fácil. Ahmed es el técnico y él tiene que salvar al equipo”, agrega.

Sobre la hinchada ausenta en esta pandemia, menciona, Pepe. “Juegan sin público y se les complica, imagínate con estadio lleno no aguantarían la presión. La camiseta de Alianza Lima pesa el doble. Hay veces la hinchada gana los partidos en los estadios. Alianza ha conseguido victorias sobre la hora con el aliento del público, recuerden contra la San Martin (3-2) de hace dos años, y la final de la Copa del Inca", finalizó.

¿Quién es José Soto?

José Soto es un exjugador que logró cuatro títulos con Alianza Lima. Con Sporting Cristal logró dos coronas.