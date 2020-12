Reimond Manco sobre su futuro: "Ofertas no he tenido"

A pesar de no salvar la categoría con Atlético Grau, Reimond Manco tuvo buenas participaciones y fue uno de los jugadores más regulares de la Liga 1. El habilidoso volante reveló que no continuará con el cuadro piurano y por el momento no recibió una oferta concreta.

Mediante su cuenta de Instagram, Reimond respondió las preguntas de sus seguidores. Manco se refirió a si recibió una propuesta para regresar a Alianza Lima y si acepta defender la camiseta de Universitario de Deportes.

"Ofertas no he tenido. Me llamaron de un equipo antes de que termine el campeonato, por ética dije que habláramos cuando termine el campeonato. Pero veo que ya contrataron a uno en mi puesto así que va a ser casi imposible. Hay que tener paciencia", señaló Manco.

Luego, el exjugador de Binacional explicó que no tiene problemas por jugar en cualquier equipo de la Liga 1, lo más importante para él es analizar la oferta.

"Yo jugaría por cualquier equipo, soy profesional antes que todo y no tengo problema por jugar en ningún equipo. Sea quien sea y que sea conveniente para mí", agregó el jugador.