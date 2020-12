Socio de Alianza Lima propone crear "liga paralela" para evitar jugar en Segunda División

En Alianza Lima se resisten a la idea de jugar el próximo año en la Segunda División pese a que el equipo se fue al descenso en la cancha debido a la poca entrega de sus jugadores y los desaciertos de sus técnicos y dirigentes.

La lucha por permanecer en la Liga 1 2020 ha hecho que Alianza Lima, a través de su administración temporal y vía el Fondo Blanquiazul, desarrollen una serie de estrategias encaminadas a salvar la categoría amparados en el argumento de las supuestas irregularidades acontecidas en el campeonato cuya final definen Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

Demandar a la Federación Peruana de Fútbol en la vía judicial, presentar reclamos ante la Comisión de Licencias, denunciar ante ale TAS las supuestas irregularidades del torneo e ir al TAS para solicitar una cautelar que lees permita permanecer en Primera, son algunas de las alternativas que analiza Alianza Lima.

Sin embargo, en las últimas horas se ha filtrado una nueva y polémica opción, que de darse, podría traer graves e irreversibles consecuencias para el mundo blanquiazul.

"Crearemos una liga paralela"

En un audio filtrado vía wasap a diversos medios de comunicación, un socio de Alianza Lima, cuya identidad se mantiene en el anonimato, manifiesta su indignación por la forma cómo se ha desencadenado la baja de Alianza Lima y las supuestas irregularidades acontecidas en la Liga 1 2020.

“Porqué se apañan las cosas, no solamente porque a nosotros no nos han perdonado una pero a otros les han tapado todo. Y si esto hubiese sido aclarado hace tres semanas, el club tuvo que haber puesto, juntándose con Melgar y con los clubes que si cumplen, 'señores hasta que no se solucionen los problemas de licencias nosotros no jugamos'. Así se debió poner la posición. Se debió marcar una posición para evitar llegar a estas instancias”, señala en el audio.

En otro momento y en tono muy indignado, lanza una propuesta para evitar jugar en Segunda División y mantener la categoría en Primera: “Hay que hacer algo para que en este país el fútbol cambie. Crearemos una liga paralela pues carajo y jugaremos con seis u ocho equipos”. ¿quién será el enigmático socio aliancista que ha manifestado su indignación?

¿Es viable que Alianza Lima cree una liga paralela?

Si bien la iniciativa puede sonar como una tabla de salvación para los hinchas desesperados que sufre por el descenso de Alianza Lima, el crear una liga paralela no es viable pues el club íntimo se estaría apartando del sistema que regula la Federación Peruana de Fútbol y avalan tanto como Conmebol como la FIFA.

En suma, lo que se plantea es un desacato al sistema futbolístico que traería consigo la desafiliación de Alianza Lima, la pérdida de su licencia y de sus derechos sobre todos sus jugadores, quienes quedarían automáticamente libres, además de un severo castigo por parte de la FIFA.