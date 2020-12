Waldir Saénz arremete contra Fondo Blanquiazul: "Cambiaron la historia por dinero"

Sigue con la sangre en el ojo. Waldir Sáenz arremetió contra el Fondo Blanquiazul a propósito de sus últimas maniobras para evitar que Alianza Lima juegue la Segunda División en el 2021.

"Los que se quieren salvar de esto son los del Fondo Blanquiazul. La mancha ya está hecha y eso no lo quita nadie y es por estos señores", afirmó el máximo goleador histórico de Alianza Lima en 'Campeonísimo' de PBO Radio.

"En Alianza cambiaron la historia por dinero. No porque pones el dinero vas a manejar la institución como quisieras, la institución debe ser manejada por gente que sabe. No se dieron cuenta que Alianza se estaba hundiendo. Habían resultados negativos y no hicieron nada", aseguró Saénz en referencia al Fondo Blanquiazul.

"La soberbia costó caro, con poco presupuesto fuimos felices y con mucho presupuesto hemos sido infelices", sentenció el ídolo de Alianza Lima.

Sobre la futura participación en Segunda División, Waldir Sáenz consideró que la dirigencia "debe limpiar la casa" y apostar por "un comando técnico identificado con el club".

"No es fácil jugar Segunda División. Hay muchos jugadores de Primera que no se adaptan", remató.