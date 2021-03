Roberto Mosquera tras goleada ante Binacional: "He visto cosas por mejorar"

Conforme, pero no satisfecho. Roberto Mosquera valoró que se hayan podido plasmar todo lo trabajo en la pretemporada ante Binacional, pero aclaró que todavía les queda un largo por recorrer en busca de llegar a buen nivel a la Copa Libertadores.

"Estamos muy contentos de poder plasmar en esta noche lo que hemos trabajado. Hemos respetado al rival, hemos hecho goles de diferentes facturas, pero lo importante es la idea fresca del juego. He visto un equipo serio, responsable y me gustó en una primera medida", afirmó el DT de Sporting Cristal a GOLPERU.

Ahora bien, Roberto Mosquera no pecó de exceso de triunfalismo. "He visto cosas por mejorar, no solo cuando se pierde se ve esas cosas. Siempre este resultado es halagador porque confirma que estamos en el camino correcto y confirma que hemos trabajo correctamente", señaló.

"Era muy difícil mejorar el juego del año pasado, pero estamos en ese camino. Un equipo muy ágil, muy fresco, con muchas ideas y con automatismos y una movilidad mecánica interesante, sin quitarle el talento innato del jugador", añadió.

Sobre la goleada y el respeto hacia el rival, Roberto Mosquera consideró que este tipo de experiencias marcan lo que puede llegar a suceder en la Copa Libertadores.

"Un equipo no debe depender de cuánto esté ganando para sacar el pie del acelerador, el año pasado fue una de las cosas que tuvimos. La Copa Libertadores no te da ningún tipo de licencias, si estamos ganando por cuatro, buscaremos el quinto, así que creo que nos estamos acercando a la religión", puntualizó.

Sporting Cristal enfrentará en la próxima fecha a Sport Boys, que este sábado debutará en la Liga 1 Betsson frente a César Vallejo en Matute.