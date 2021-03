Carlos Stein: “Fallo del TAS no dice que Alianza Lima debe volver a la Liga 1” - FOTO

La temporada de Carlos Stein este 2021 arrancó de manera oficial con su participación en la Liga 1 Betsson, pero este miércoles se conoció que el TAS favoreció a Alianza Lima en su reclamo respecto a la resta de puntos de la campaña 2020. Desde el club ‘Carlista’ consideran que esto no cambiará en nada el descenso.

A través de un comunicado dejaron en claro que el campeonato del año pasado terminó, con un campeón y los descensos confirmados, lo cual no se puede modificar. El club señala que no hubo una medida cautelar para no dar por terminado el torneo pasado, lo cual es permitido, pero no fue solicitado en ningún momento.

Además, aclaran que el dictamen del TAS no indica que Alianza Lima deba jugar la primera división este año, sino que solo los benefició y dictó la resta de dos puntos a Carlos Stein. El principal argumento también tiene que ver con que el nuevo torneo 2021 ya inició y no se debería retroceder o dar por olvidado la primera fecha que ya disputaron.

Finalmente, instó a la FPF a que respete lo que consiguieron deportivamente al mantener la categoría, algo que está avalado por la FIFA. Si bien desde el ente rector dijeron que respetarán lo expresado por el TAS sobre el caso de Alianza Lima, todavía no se conoce cual será la resolución final respecto al tema.

Comunicado de Carlos Stein sobre el TAS

A pesar de encontrarnos sorprendidos por la decisión del TAS, considerando que se resolvió castigarnos con más fuerza que a cualquier otro equipo peruano por idénticas circunstancias, debemos señalar que hemos sido el único equipo desde 2018 a la fecha, al cual se le han descontado puntos por esta situación. Razón por la cual, declaramos a la opinión pública lo siguiente:

1.- El artículo 10 del Reglamento de Aplicación de los Estatuto de la FIFA, relativo precisamente a la integridad deportiva, señala que el derecho de los clubes a participar en campeonatos nacionales derivará, en primer lugar, de los resultados meramente deportivos. La clasificación por méritos deportivos para un determinado campeonato nacional se alcanzará mediante la permanencia, el ascenso o descenso al final de la temporada deportiva.

2.- El Campeonato Liga 1 Movistar 2020 (temporada deportiva), ya concluyó y se declaró al campeón así como también se determinó a los equipos descendidos.

3.- No existe medida cautelar alguna que haya dejado en suspenso el cierre de dicho campeonato (temporada deportiva); medida que es permitida por la normativa deportiva vigente pero que en ningún momento fue solicitada.

4.- En ese sentido, al no haberse solicitado la suspensión del Campeonato Liga 1 Movistar 2020 (temporada deportiva), la resolución emitida por el TAS no puede materialmente ejecutarse considerando que actualmente nos encontramos en una temporada deportiva totalmente diferente.

5.- Sin que ello no impida al afectado a reclamar derechos indemnizatorios que aparentemente puedan haberse generado.

6.- Nuestro Club, y los equipos que aseguraron su permanencia durante la competencia, ya se encuentra participando del campeonato Liga1 Betsson 2021; hecho que no puede ser retrotraído y mucho menos desconocido, si la resolución del TAS no ordena que el club reclamante sea "restituido" en la Liga1 Betsson 2021, en el solo beneficio del Club Alianza Lima.

7.- Nuestra institución defendió en el campo de juego y hasta la última fecha el derecho a permanecer en la Liga 1, tal cual lo mejor de los estatutos de la FIFA y su reglamento; por ende confiamos en que la FPF respetará nuestro derecho a permanecer en la Liga 1.

