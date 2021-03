Leao Butrón sobre la vuelta de Alianza Lima a la Liga 1: "No hay nada que celebrar, pero se hizo justicia"

Leao Butrón siente alegría porque el TAS se hizo justicia con devolver a Alianza Lima a primera división. Eso sí, el ex capitán blanquiazul dejó en claro que no hay nada que celebrar con la resolución del Tribunal.

"No hay nada que celebrar, pero no puedo ocultar mi alegría porque en el tema administrativo se hizo justicia", señaló el ex arquero de Alianza Lima a RPP.

Acto seguido, Leao Butrón entiende que la campaña del 2020 fue un desastre. "Eso sí, hay que separar porque en lo deportivo todo fue un desastre, eso nadie lo va a negar", apuntó.

Por otro lado, el ex golero de 44 años habló de su salida de Alianza Lima tras el descenso. "En enero 2020 yo puse que era mi último año, cuando terminó en el desastre deportivo me sentí en la obligación moral que si Alianzame pedía que siga por supuesto que lo iba a hacer", indicó

"Pero la administradora se dejó presionar, quería quedar bien con todo el mundo, y comenzó a sacar a todos. Ahora ya pasaron 4 meses que no entreno y ya tengo 44 años", agregó Leao Butrón.

Finalmente, Butrón descartó la posibilidad de volver al fútbol después de su retiro: "Yo sé que no es la idea que yo vaya a Alianza Lima, sé que están hablando con otro arquero. El equipo que se formó no necesariamente era pensando en la Liga 1 y ojalá se pueda reforzar", concluyó.