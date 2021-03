García Pye sobre Santiago Ormeño: "El amistoso era una oportunidad para conocerlo de cerca"

La no convocatoria de Santiago Ormeño a la selección mexicana para los amistosos de marzo le dieron mayor fuerza a un posible llamado a la Selección Peruana, sin embargo, todo quedó en stand by ante la postergación de las Eliminatorias Qatar 2022 y la no concreción de un amistoso para la presente fecha FIFA.

Ahora bien, lo cierto es que el comando técnico de la Selección Peruana ya piensa en Santiago Ormeño como una opción real. Salvo un llamado de México, su convocatoria es una cuestión de tiempo según Antonio García Pye.

"No puedo afirmar o negar si Ormeño iba a estar en la lista. Presumo que sí. Pero no tengo la certeza. El amistoso era una oportunidad interesante para conocerlo de cerca", señaló el gerente de selecciones de la FPF a Radio Ovación.

En ese sentido, García Pye dio mayores detalles sobre el amistoso fallido ante Chile. "Nosotros teníamos la intención de hacer un amistoso. Se eligió la oportunidad de hacerlo en EE.UU para contar con jugadores de MLS y México. Pero no se pudo dar", señaló.

Siguiendo con seleccionados, el dirigente de la FPF confirmó que médicos de Alianza Lima acudieron a la Videna para averiguar el estado físico de Jefferson Farfán. "Tengo conocimiento de que integrantes del comando técnico de Alianza conversaron con nuestros médicos sobre Farfán. Ya tienen la información que corresponde", sostuvo.

El caso de Universitario

Antonio García Pye, exdirigente de Universitario, dio su opinión sobre el enorme brote de casos por COVID-19 que existe en el plantel crema. "Controlar a los jugadores cuando no están en concentración es complicado. Hay un reglamento en el torneo y se tendrá que cumplir", consideró.

"Lo ideal es dejar de jugar fuera de la cancha. De lo contrario, los clubes van a tener que invertir más en abogados que en jugadores. Buscar ventaja deportiva a raíz de un daño que no es buscado, no le hace bien a nadie", sentenció en referencia a la posición de UTC.