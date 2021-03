Felipe Rodríguez: "Alianza merece siempre estar en primera, pero me dan pena los jugadores de Stein"

Felipe Rodríguez viene atravesando un buen momento con Carlos A. Mannucci y es el goleador de la Liga 1 Betsson 2021. El delantero habló sobre el fallo del TAS y señaló que Alianza Lima (su ex equipo) merece estar en primera, pero le da pena los jugadores de Carlos Stein.

"Contento porque Alianza merece siempre estar en primera, pero me dan pena los jugadores de Stein que ya venían preparándose. Hernán Barcos es un gran amigo, ojalá haga muchos goles y le dé muchas alegrías", señaló Felipe Rodríguez a las Voces del Fútbol.

'Felucho' defendió la camiseta de Alianza y se ganó el cariño de los hinchas blanquiazules. Su presente es Mannucci, pero el delantero confesó que en un futuro le gustaría regresar al club victoriano.

"Sí me gustaría volver a Alianza Lima en un futuro, por lo que significó en mi carrera. El cariño lo recibo siempre. Tuve un año muy bueno y viví cosas muy lindas, pero hoy por hoy estoy enfocado en Mannucci", explicó.

Felipe Rodríguez y su intento para regresar a Alianza Lima

Felipe Rodríguez confesó que cuando Alianza Lima descendió a la Liga 2 llamó a Kattia Bohorquez para contarle su deseo de regresar al club.

"El día que Alianza desciende, le mandé un mensaje a la presidenta (Kattia Bohorquez) y le dije que estaba dispuesto, que no se preocupara por el tema económico. Me dijo que me iba a avisar pero el tema quedó ahí", señaló el delantero.