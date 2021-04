Leao Butrón: "Carlos Beltrán y Joazhiño Arroé pudieron quedarse en Alianza Lima"

Alianza Lima enfrentará a Deportivo Municipal por la segunda fecha de la Liga 1 Betsson 2021. Leao Butrón habló sobre la presencia de Jefferson Farfán en el cuadro blanquiazul y de los jugadores que debieron continuar de la temporada 2020.

Para Butrón, Joazhiño Arroé y Carlos Beltrán pudieron continuar en Alianza Lima. A pesar de su bajo rendimiento en el 2020, el ex guardameta blanquiazul indicó que los directivos no se pueden comportar como hinchas.

"Creo que Joazhiño Arroé y Carlos Beltrán pudieron seguir en Alianza Lima, sucedió algo terrible en el 2020, pero los que manejan el club no se pueden comportar como hinchas, tienen que estar un paso adelante y pensar como gestores”, señaló Butrón a Gol Perú.

El exjugador del cuadro blanquiazul señaló que no tiene ganas de seguir continuando su carrera futbolística. "La única forma en la que yo seguiría jugando hubiera sido si Alianza Lima me llamaba para que juegue en Liga2 con ellos".

Leao Butrón sobre Jefferson Farfán

Jefferson Farfán es el fichaje estrella de Alianza Lima para la presente temporada. Leao Butrón señaló que la 'Foquita' ayudará mucho al equipo de Carlos Bustos y se ilusiona con el campeonato que pueda realizar su equipo.

"Me sorprendió gratamente el debut de Alianza Lima porque son solo 19 días de trabajo. Más me sorprendió y me gustó el segundo tiempo, los vi con mucho más peso y presencia. Me imaginaba este equipo con el aporte de Jefferson Farfán y creo que le dará mucho. Me ilusiona, no sé si para pelear el título, pero me sorprendió y se presta para la ilusión", indicó.