Leao Butrón responde a su vídeo insultando a la U: "No le tengo que pedir disculpas a nadie"

Leao Butrón , exarquero de Alianza Lima, se convirtió en centro de críticas tras ser grabado insultando a Universitario de Deportes . Y como era de esperase, los aficionados del cuadro 'Crema' le pidieron al ex 'Blanquiazul' que se disculpe por sus comentarios.

Quien salió a respaldarlo fue Peter Arévalo, conductor del mencionado programa en YouTube. "Es una conversación entre ellos, como les pasa a ustedes en su barrio. Leao ya no es jugador de fútbol, no es técnico, es un ciudadano común y corriente. Lo de Leao no es una declaración, es una conversación", enfatizó.