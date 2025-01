Donny Neyra sobre los privilegios de Gareca: "no creo que con otra persona vuelva a suceder"

El popular 'Tigre' tuvo a Donny en la 'U' en el 2008 y, esa temporada, fue memorable para los fanáticos cremas debido a que se coronaron campeones del Torneo Apertura y el ex habilidoso volante destacó enormemente a nivel nacional. Es más, Gareca lo llegó a bautizar como el 'Riquelme' peruano.

Sin dudas, así como Christian Cueva se ha convertido en uno de los jugadores más influyentes y preferidos por Ricardo, en el aquel entonces era Neyra, quién no solo supo ganarse el cariño del técnico argentino, sino también de varios aficionados del fútbol, ya que verlo jugar era un espectáculo.

"Ricardo Gareca me engreía más que a Christian Cueva. Yo era su hijo. Con Gareca he tenido muchos privilegios y no creo que con otra persona vuelva a suceder. El ‘Tigre’ es mi viejo“ declaró hace dos años en el programa “En el Barrio” de Jorge Solari.