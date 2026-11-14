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Gol Stephanie Lacoste para poner el 1-0 de Universitario ante Alianza Lima en la final
¡No falla! Desde los doce pasos, Stephanie Lacoste puso el grito de gol en el estadio Monumental ante Alianza Lima, en la final de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga Femenina.
Gol Stephanie Lacoste para poner el 1-0 de Universitario ante Alianza Lima en la final | Universitario
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Desde los doce pasos, Stephanie Lacoste marcó el 1-0 ante Alianza Lima, en la final de ida del Torneo Clausura Femenino.
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