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Universitario vs. Alianza Lima por final del Torneo Clausura

Gol Stephanie Lacoste para poner el 1-0 de Universitario ante Alianza Lima en la final

¡No falla! Desde los doce pasos, Stephanie Lacoste puso el grito de gol en el estadio Monumental ante Alianza Lima, en la final de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga Femenina.

Antonio Vidal
Gol Stephanie Lacoste para poner el 1-0 de Universitario ante Alianza Lima en la final
Gol Stephanie Lacoste para poner el 1-0 de Universitario ante Alianza Lima en la final | Universitario
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Desde los doce pasos, Stephanie Lacoste marcó el 1-0 ante Alianza Lima, en la final de ida del Torneo Clausura Femenino.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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