Alianza Lima: qué pasará con la final tras confirmarse 10 casos de COVID-19

Como sabemos, Ricardo Lagos, Erick Canales, Miguel Cornejo, Javier Navea, Arley Rodríguez, Axel Moyano, Carlos Montoya, José Gallardo, Sebastián Gonzales-Zela y Óscar Pinto, son los jugadores del plantel íntimo que se encuentran contagiados de la COVID-19 y que han despertado la preocupación en la institución blanquiazul y su hinchada. No obstante, lo que ocurrirá con las dos finales también generó intriga en los amantes del fútbol.

Resulta que, el conjunto íntimo no ha roto ninguna normativa de la Liga 1 con respecto a los protocolos de bioseguridad por la coyuntura, por lo que los duelos del 21 y 28 de noviembre se llevarán a cabo sí o sí como ya están programados. Sin embargo, eso no quiere decir que los de La Victoria no se vean perjudicados significativamente.