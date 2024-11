Gabriel Achilier confirmó que no jugará en Alianza Lima: "No estoy en los planes del club"

A pesar de tener contrato, el zaguero Gabriel Achilier aseguró que no defenderá la camiseta de Alianza Lima en este 2022 , porque reveló que no se encuentra en los planes del club, por ello, ya se encuentra manejando diferentes opciones para seguir continuando su carrera.

"Se está conversando. Estamos hablando para negociarlo, ya que al parecer no entro en los planes del club, del equipo, y eso nos pone muy tristes, teníamos mucha ilusión y ganas de ir, pero por situaciones que se dan en el fútbol, de momento no entraría en los planes. Me tocaría analizar una opción o las que se están dando hasta ahora", indicó en una entrevista a El Comercio.