Leao Butrón: "Las redes sociales son Disneylandia, en la calle recibo solo cariño"

Leao Brutrón estuvo junto a Gustavo Roverano en Trujillo, en la apertura de la Escuela de Alianza Lima, en donde habló con Líbero sobre lo que vive tras el descenso que le tocó vivir con la camiseta blanquiazul en la temporada 2020.

Asimismo, el golero campeón tres nacional tres veces con Alianza Lima, habló sobre la posibilidad de volver al club victoriano, pero como dirigente, puesto que tiene los estudios suficientes para desempeñarse en dicho cargo.

Asimismo, también se refirió al trato del hincha blanquiazul, que de acuerdo a sus declaraciones, es muy diferente al que puede recibir mediante las redes sociales.

¿Qué tanta responsabilidad tuviste en lo que pasó con Alianza Lima?

Todos somos responsables de lo que pasó Alianza en el 2020, me siento tan responsable como cualquier otro jugador o persona que fue parte del equipo, fueron muchos problemas”, detalla el ex portero blanquiazul.

¿Crees que te tocó irte por la puerta de atrás?

Siento pena por lo que pasó el 2020, fue muy doloroso, tengo 25 años de futbolista, si solo me voy a fijar por un año, que incluso jugué muy poco solo que el alternar los últimos partidos pareciera que hubiera jugado todo el año, no sería justo con mi carrera. Yo no me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice en mi carrera, hice lo que tenía que hacer inclusive ese año que descendimos.

¿Hubo una posibilidad de que te quedaras como gerente deportivo?

Hablé con ellos (directivos), me propusieron para ser gerente deportivo, después perdimos contacto y tampoco iba a estar detrás de nadie. Tuve contacto hasta marzo y desde ahí hasta unas semanas que los vi en la premiación.

¿Has sentido el rechazo de la gente luego del descenso?

Las redes sociales es un mundo paralelo, es un mundo que no existe parece Disneylandia, la gente me hace sentir que hice bien las cosas. En las calles desde que dejé Alianza solo he recibido muestras de cariño y eso queda agradecer.

Leao, Solo los ríos no se devuelven. ¿Volverías a Alianza Lima en algún cargo administrativo?

Yo quiero desarrollarme en la parte gerencial porque me he preparado, no quiero que me regalen absolutamente nada. Soy Administrador en negocios internacionales y gestor Deportivo, si se da o donde se dé, siempre he dicho soy hincha de Alianza y las cosas se dan en su momento y tampoco se piden, se ganan, ese aspecto no busco nada estoy en una nueva etapa de mi vida que es distinta a la de futbolista y es la de ejercer mi carrera profesional.