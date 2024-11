Periodista chileno arremetió contra Farfán: "Prácticamente es un robo para Alianza"

Jefferson Farfán ha dado que hablar en todos los hinchas de Alianza Lima , ya que el atacante nacional, no ha podido debutar en la Liga 1 2022 , debido a que aún no recibe el alta médica para poder volver a los terrenos de juego.

Es por esa razón que el periodista chileno Adolfo Hidalgo no tuvo reparos en referirse a la situación de la 'Foquita' con el elenco blanquiazul, criticando duramente al futbolista porque aseguró que, a pesar de no jugar, no desea reducirse su sueldo.

Finalmente, el periodista Adolfo Hidalgo dio a conocer que, gracias a esta situación, Paolo Guerrero no pudo llegar a Alianza Lima. "¿Acaso no son tan hinchas?, No que quería jugar en Segunda división? Farfán no es hincha y por culpa de esto, Guerrero no llego", sentenció.