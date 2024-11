Alianza Lima: las 5 razones de su mal arranque en la Liga 1 Betsson 2022

Alianza Lima empezó la temporada 2022 con más tristezas que alegrías y la prueba contundente de lo indicado son los cinco puntos que obtuvo de 16 posibles en 6 partidos jugados en la Liga 1 del fútbol peruano. El campeón de la última temporada no la pasa bien y LÍBERO encontró las 5 razones.

No es sólido en defensa

El buen funcionamiento defensivo que era la mejor virtud del equipo el año pasado, ahora luce extraviado. No se mira el mismo espíritu combativo entre todos los futbolistas y esto origina que se miren grietas en distintas zonas del campo. Del equipo que era compacto y casi impenetrable, solo queda un bonito recuerdo.

No logra chances de gol

Los volantes que integran la columna vertebral del equipo son los del año pasado, razón por la cual tendrían que manifestar una hegemonía, sin embargo, ocurre todo lo contrario. No roban balones, no interceptan, son presa fácil de los rivales y ello origina que se vea un equipo partido que no juega a nada.