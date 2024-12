¿Ya firmó? Presidente de U. Católica reveló su postura ante interés de Alianza por Rafael Romo

Rafael Romo viene siendo seguido por Alianza Lima para el 2025/Foto: X

"Es rumor, es rumor. Inventado no sé por quién. Hasta el momento todos los jugadores de la Católica que suelen decir que están vendidos al Perú o Panamá, donde fuere, no hay absolutamente nada. Mientras no tenga una cuestión formal por escrito y obviamente aceptada, el resto son rumores", expresó la autoridad del 'Camaratta'.

Pablo Ortiz se pronunció ante interés de Alianza Lima por Rafael Romo/Foto: X

"No pudo hablar por el futbolista o por otras personas. Pero a mí como representante legal del club, no he recibido absolutamente nada, pero yo como abogado que soy también, soy como Santo Tomás, ver para creer. No estoy cerrado a nada. Y dependiendo qué oferta, qué condiciones le da, la voy a analizar y se tomará la decisión pertinente aquí", agregó.