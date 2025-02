Fleischman arremetió contra hinchas de Alianza Lima que intentaron agredir a Godos: "Son cag…”

"Cobardes los que se acercan a agredirlo. 'Rosquetes' porque cara a cara no hacen eso y con alguien de su vuelo y de su edad no hacen eso. Cuando lo encuentran a uno en la calle 'selfie, selfie'...", inició el comentarista en su programa por Youtube.

Además, Eddie Fleischman añadió: "Cag... y no hablo del equipo en particular, no vayan a confundir. Hablo de todos los cobardes que se hacen los valientes desde un teclado o desde lejos con un periodista porque no les gustó su opinión", enfatizó el popular 'Colorado'.

Por su lado, Elejalder Godos se pronunció para ratificar que si fue agredido verbalmente por un grupo de asistentes a Matute: "Lo digo una sola vez por la agresión ocurrida a mi persona. No me voy a victimizar. Tampoco me dejaré utilizar por nadie, pero espero que se investigue y sancione. La violencia venga de donde venga no tiene justificación alguna. Dios es mi pastor, nada me faltará", publicó en sus redes sociales.