Bruno Marioni reaparece y tuvo un duro comentario tras su salida de Alianza Lima en 2024

Hay momentos que nunca se borran y eso lo sabe muy bien el hincha de Alianza Lima . El año 2024 significó un año que pocos desean recordar en tienda blanquiazul y todos apuntaban a un culpable que tiene nombre y apellido: el ex director deportivo, Bruno Marioni . Tras su salida, el argentino reapareció y dejó un duro comentario.

El año pasado, Alianza Lima no logró salir campeón, a pesar de tener la posibilidad de llegar a la gran final ante Universitario. Finalizando como Perú 4 en Copa Libertadores y con derrotas en encuentros vitales, todos los fanáticos de La Victoria culpaban a Marioni como el verdadero villano de la historia, tras su supuesta mala gestión al contratar a un técnico ( Mariano Soso ) y traer jugadores de bajo rendimiento.

Tras esto, a través de “El Podcast de Chema Garrido”, el ex gerente no se guardó nada y dijo estar satisfecho con su gestión en 2024. “Es imposible quedar bien con todos, lamentablemente yo tuve mucho que dar la cara y como tenemos esta costumbre los futbolistas. Yo salía a dar la cara en las malas y no en las buenas”, dijo en primera instancia.