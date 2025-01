¿Se va o se queda? La situación de Leonardo Rugel en Universitario

" Mathías Carpio y José Soto ya no pertenecen a Universitario de Deportes. Quedaron fuera de la 'U' ", expresó el periodista de LÍBERO, Gustavo Peralta, durante la emisión del programa radial PBO Campeonísimo.

Según ha informado Peralta, en Universitario estarían contemplando la continuidad de Leonardo Rugel. El defensor es una de las gratas apariciones cremas: tuvo un muy buen desempeño en Copa Libertadores y es por ello que no lo quieren dejar partir así no más.

"Lo que yo sé, es que la 'U' está viendo la forma de solucionar el problema con Leonardo Rugel. Que se quede ", mencionó. Empero, aún no hay nada decidido. " Pero si mañana Rugel no va a entrenar es porque también la decisión está tomada. Fue titular con Comizzo ", agregó.

"He tenido acceso a la resolución de contrato de Carpio y Soto y ahí se habla que es de mutuo acuerdo, no por una indisciplina o causal que haya infringido las normas internas de Universitario, pero entiendo que en la 'U' afirman que si, que tiene pruebas y que por eso consideran que eso se tiene que manejar con firmeza para que no vuelva a ocurrir", subrayó.