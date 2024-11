Universitario: Edgardo Adinolfi y el 'nuevo puesto' en tienda crema

Y a raíz de este tema documentario, que no puede ser subsanado o modificado, no podrá estar formalmente como asistente técnico de Don "Goyo". Por tal razón, desde Universitario parece que ya le encontraron la solución y será inscrito como secretario técnico para poder ingresar a los estadios en los días de partido.

Ahora, hay que dejar en claro algo: la competición, la Liga 1, no exige tener un asistente técnico, el reglamento de la Comisión de Licencias sí lo pide y considera necesario para no incurrir en falta. Entonces, formalmente Edgardo Adinolfi no podrá ser asistente técnico en los días de partidos, pero sí en el día a día en Campo Mar. Allí no tendrá problemas.