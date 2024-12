Liga 1: equipos que luchan por los 4 cupos a la Copa Sudamericana 2022

El único equipo debajo del octavo lugar que puede entrar a zona de Sudamericana es Carlos Mannucci, quien marcha noveno con 33 unidades pero debe ganar sí o sí su último partido y esperar a que Ayacucho no gane o Sport Boys pierda.

Los duelos claves de la jornada número 17 serán Carlos Mannucci vs. Cantolao, Sporting Cristal vs Sport Boys y Alianza Universidad vs. Ayacucho.