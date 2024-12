Fernández criticó al árbitro: "Tapamos un penal y luego lo repiten, una cosa de locos"

Fernando Legario, árbitro del partido, ordenó repetir el penal. En está oportunidad, Carranza no falló y anotó el descuento para Sport Boys.

José Carlos Fernández no ocultó su molestia por la decisión del árbitro. El delantero señaló que Heredia no se adelantó para atajar el penal de Carranza.

"El equipo lo peleó hasta el final, tapamos un penal y luego lo repiten, una cosa de locos. Estamos luchando por un torneo internacional, a mí me gusta competir dentro de la cancha y ahí es donde me gusta que me ganen", finalizó el atacante.