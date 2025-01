Alejandro Hohberg y la foto que ilusiona al hincha de Sporting Cristal

El atacante no estuvo presente en los dos últimos encuentros de Sporting Cristal y rápidamente se encendieron las alarmas de preocupación. Y más si en ESPN Perú mencionar que tenía una nueva lesión: desgarro en la pantorilla.

Tal parece que Alejandro Hohberg no tendrá problemas para llegar en buena forma a los choques contra Alianza Lima y este miércoles quedó demostrado con una publicación en la cuenta oficial de Sporting Cristal en donde se ve al 'Enano' haciendo trabajos de balón.

Eso sí, todo indica que Roberto Mosquera no lo tomaría en cuenta para el choque contra Sport Boys ya que preferiría guardarlo y no correr riesgos al no estar en su cien por ciento. Se sabe que Alejandro Hohberg es un jugador de su confianza y le da más peso en el ataque a los 'celestes'.