Gregorio Pérez criticó contundentemente a la bolsa de minutos

Gregorio Pérez , entrenador de Universitario de Deportes , habló en conferencia de prensa con respecto al futuro inmediato del club. Ante la consulta por la Bolsa de Minutos, normativa de la Liga 1 , el experimentado estratega dijo no estar de acuerdo ya que para él los jóvenes no deberían integrar el plantel profesional por un reglamento.

“Yo no estoy de acuerdo con la bolsa de minutos, todos pregonamos porque jóvenes del club tengan su aparición, pero que no sea obligatorio. Me pregunto cuántos futbolistas por obligación se ponen y luego cuantos quedan libres en los planteles. No hay un registro donde se diga que continúan al otro año”, indicó en la rueda de prensa.